Школяр із Харкова встановив рекорд: за 11 років не пропустив жодного уроку

Харківський учень Деоніс Ткемаладзе встановив національний рекорд, жодного разу за 11 років не пропустивши школу. Про це на своїй сторінці у Facebook написала очільниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, передає Львівський портал.

«Хлопець-унікум! Харків’янин Деоніс Ткемаладзе своїм досягненням здивував навіть досвідчених експертів із рекордів: жодного пропущеного уроку впродовж 11 років навчання в загальноосвітній середній школі! Найсумлінніший учень України підтвердив своє досягнення щоденниками та шкільними журналами за 11 років. А довідку, яка підтверджує це досягнення, підписав не лише директор школи, а й ще 18 педагогів, які засвідчили цей неперевершений рекорд», – написала Лана Вєтрова.

Фото: Лана Вєтрова