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Поблизу Луганського ворог гатив із протитанкових ракет

Дарина Смеречанська

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Протягом минулої доби російські окупанти 4 рази прицільно відкривали вогонь по позиціях українських військ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

 

Як водночас інформується, збройні формування Російської Федерації здійснювали обстріли оборонних укріплень Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське та Павлопіль.

Окрім вищеперерахованого арсеналу, ворог застосував озброєння бойових машин піхоти неподалік хутора Вільного, а протитанкові керовані ракети – поблизу Луганського.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, упродовж 22 листопада двох окупантів було поранено.

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