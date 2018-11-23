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Підозрюваний за вчинення крадіжок випадково «здався» поліції

Олександр Косик

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У Львові чоловік, яка розшукували за крадіжки, потрапив до рук правоохоронців, сам викликавши патрульних через конфлікт з орендавцем. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

 

Вчора, 22 листопада, близько 21.00 на вулиці Кульчицької стався конфлікт в багатоквартирному будинку. Заявник повідомив патрульним, що його не пускають в квартиру, де він орендує кімнату. Сварка з господинею змусила чоловіка викликати поліцію.

Коли екіпаж приїхав на місце, спочатку вислухав кожну із сторін, а тоді перевірив у базі даних інформацію про заявника. Після цього довелося 32-річного львів’янина везти у Залізничний відділ поліції, адже він був у розшуку. Чоловік переховується від суду за підозрою у вчиненні крадіжки.

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