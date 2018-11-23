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На Сокальщині горіла господарська будівля з свійськими тваринами

Дарина Смеречанська

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У с. Горбків Сокальського району горіла цегляна господарська будівля. Під час пожежі там перебувало 4 свійських тварин, 20 курей та 13 кролів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Так, 22 листопада о 13:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу.

До місця виклику негайно виїхали рятувальники 22-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Сокаль. На момент прибуття рятувальників до місця виклику дах будівлі був повністю охоплений вогнем.

В будівлі під час пожежі перебувало 4 свійських тварин, 20 курей та 13 кролів, яких було виведено на свіже повітря. Через сильне задимлення, що виникло внаслідок пожежі, вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

О 14:12 пожежу вдалось локалізувати, та о 14:43 повністю ліквідувати у складі однієї ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі 150 кв.м., 3 т. сіна, 3 т. соломи.

До ліквідації пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Обставини події встановлюються. Під час пожежі ніхто не постраждав.

 

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