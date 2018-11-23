На Львівщині розшукують безвісти зниклого азербайджанця

Правоохоронці Львівщини оголосити в розшук 24-річного громадянина Азербайджана. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

«Працівники Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області розшукують безвісти зниклого громадянина Азербайджана Ахмадзада Аяза, 13.06.1994 р.н.. Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефоном: (032) 238-95-51, або 102», – йдеться у повідомлені.