МОН разом з Google впроваджуватимуть цифрові технології в освітній процес

Google допомагатиме МОН впроваджувати цифрові технології в освіту в Україні. Про це повідомляє прес-служба МОН.

Також Google спільно з Міністерством проведе велику міжнародну конференцію, присвячену проблемам діджиталізації в освіті, а також розгляне можливість експертної допомоги під час впровадження сертифікації вчителів.

«З кожним роком наші спільні проекти стають дедалі більшими, і ми віримо, що це надзвичайно перспективно – вкладати у вчителів та підлітків. Ми маємо кілька ідей для розвитку нашої співпраці. Зокрема, ми пропонуємо провести в Україні велику міжнародну конференцію, яка розглядатиме питання безпечного Інтернету», – розповів Дорон Авні.

Лілія Гриневич зазначила, що МОН готове підтримати проведення цієї конференції, та запропонувала розширити її тематику питаннями діджиталізації освіти.

«Це широка проблема, яка активно піднімається у багатьох країнах світу. Гадаю, це приверне увагу та розширить коло присутніх на заході», – відзначила Міністр.

Вона також запропонувала компанії співпрацю над вимогами до обладнання шкіл.

«Зараз ми готові вкладати ресурси для впровадження сучасних технологій у навчальний процес. Але нам потрібна всебічна та якісна експертиза для того, щоб рекомендувати максимально сучасні та ефективні рішення. Ми прагнемо, аби бюджетні кошти були використані з максимальною для дітей користю, однак самостійно ми не можемо провести експертизу такого рівня», – пояснила Лілія Гриневич.

Представник Google запевнив, що компанія може брати участь у цих процесах і готова до співпраці з МОН у таких напрямах.

Сторони також домовилися докладніше розглянути можливості для співпраці під час проведення сертифікації вчителів та підвищення їхньої кваліфікації.