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Міська рада видала дозвіл на будівництво нової багатоповерхівки поруч зі Снопківським парком

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 23 листопада, виконавчий комітет Львівської міської ради видав Сергію Боярчуку містобудівні умови та обмеження на зведення багатоквартирного житлового будинку із вбудованими нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. В. Стуса, 39. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у проекті рішення, нове житло Сергій Боярчук зводитиме на земельній ділянці площею 0,08 га, цільове призначення якої – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Також ділянка розташована у зоні Ж-3, зоні багатоповерхової житлової забудови, та входить до історичного ареалу Львова.

На цій земельній ділянці раніше знаходилась занедбана житлова будівля, яку виконком дозволив знести. Втім підготовчі будівельні роботи на вул. Стуса, 39 розпочалися орієнтовно ще на початку листопада.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 61% і встановив, що висота майбутнього будинку не повинна перевищувати 32 м.

Водночас нова багатоповерхівка повинна знаходитись на відстані 15 м до існуючого 9-поверхового будинку на вул. В. Стуса, 37. Також Сергій Боярчук повинен погодити колір фасаду в управлінні охорони історичного середовища.

Зазначимо, що споруджувати багатоповерхівку будуть на відстані 6 м від межі Снопківського парку. Сам детальний план території, який передбачає це будівництво, затвердили на сесії міської ради Львова 8 листопада.

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