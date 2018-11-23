Люди, які курять сигарети, в 15-30 разів частіше отримують рак легень, - Супрун

За даними ВООЗ, понад 2 мільйони нових випадків раку легень трапляється щорічно. Близько 1 мільйона 700 тисяч смертей за 2018 рік, причиною яких став саме рак легень. Висока захворюваність на рак легень спостерігається і в Україні. Щороку фіксується близько 13 тисяч нових випадків хвороби. При цьому чоловіки хворіють у 5 разів частіше за жінок. Про це на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона повідомила, що найчастіше від раку легень помирають курці.

«На ранніх стадіях цей вид раку найчастіше протікає безсимптомно, водночас на початкових стадіях лікування є найбільш ефективним. Саме тому важливо консультуватись з лікарем та вчасно робити діагностику, особливо людям, що знаходяться в групі ризику захворіти на цю хворобу. Люди, які курять сигарети, в 15-30 разів частіше отримують рак легень або вмирають від цієї хвороби, ніж люди, які не курять. Що довше та частіше ви курите, то вищі ризики. Шкідливі у цьому випадку не тільки сигарети, а й сигари та люльки. Пасивні курці також потрапляють в зону ризику», – йдеться у повідомленні.

Тому Уляна Супрун, щоби уникнути раку легень — не курити. Якщо курите чи нещодавно покинули цю шкідливу звичку — варто проходити обстеження та консультуватись з лікарем. Основний метод такої діагностики — рентгенологічне дослідження. Рентгенівський знімок допоможе виявити проблему на ранній стадії. Рак легень також можна визначити з допомогою КТ дослідження (комп‘ютерна томографія).

Нещодавно було опубліковано результати великого популяційного дослідження, в якому взяло участь понад 15 тисяч людей, за якими спостерігали близько 10 років. Учасники були курцями, що курили 10 сигарет в день протягом більш як 30 років або 15 сигарет в день протягом 25 років.

«За час проведення дослідження у кілька етапів в контрольній групі робили КТ дослідження. За висновком науковців, комп‘ютерна томографія (КТ) знижує ризик смерті від раку легень у чоловіків на 26% і у жінок на 39% в популяції з високим ризиком . Ці результати свідчать, що КТ дослідження потенційно ефективний метод для оцінки утворень в легенях у людей з високим ризиком розвитку раку», – розповідає Уляна Супрун.

Вона наводить приклад, щоUnited States Preventive Services Task Force рекомендує проходити КТ дослідження щорічно дорослим у віці 55-80 років, які мають тривалу історію куріння, які продовжують курити зараз або кинули менше 15 років тому. Дані досліджень свідчать, що КТ може бути ефективним методом для виявлення раку легень. Зокрема, на основі цих даних можуть бути внесені зміни до рекомендацій по виявленню хвороби.

Також Уляна Супрун зазначає, що рак легень також можуть спровокувати забруднене повітря та навколишнє середовище. Зокрема, причиною раку може стати радон — газ, який не має запаху та кольору і виділяється в результаті розпаду урану в ґрунті, і азбест — група мінералів, які використовують для виробництва вогнетривких, ізоляційних і кислототривких матеріалів. Ризики підвищуються, якщо людина має історію цієї хвороби в своїй сім’ї.