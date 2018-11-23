Львівська облдержадміністарція стала помаранчевою на честь боротьби з насильством

У п’ятницю, 23 листопада, у межах старту на Львівщині Всеукраїнської акції «16 днів проти гендерно зумовленого насильства» будівлю Львівської ОДА підсвітили помаранчевим кольором. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

«Ця Всеукраїнська акція триває упродовж 16-ти днів – до 10 грудня. Наше завдання – привернути увагу кожного до цієї проблеми, адже насильство може бути поряд з нами. Кольором акції є символічним, помаранчевий – колір світлого майбутнього», – зазначила директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк.

Зазначимо, подібні акції відбудуться у всіх обласних центрах та в м. Києві.

Довідково

Дати початку та завершення акції вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок: 25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством проти жінок, 1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом, 2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством, 3 грудня – Міжнародний день осіб з інвалідністю, 5 грудня – Міжнародний день волонтера, 6 грудня – річниця інциденту в Монреалі, 10 грудня – Міжнародний день прав людини.