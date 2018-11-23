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Електронний рецепт та більше аптек: програма «Доступні ліки» стане доступнішою

Олександр Косик

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З 1 квітня 2019 року зміниться принцип фінансування урядової програми “Доступні ліки”. Про це повідомили на сайті Урядового порталу , передає Львівський портал.

 

Зазначається, що по регіонах працюватиме єдиний надійний платник – Національна служба здоров’я. Також діятиме прямий контракт між НСЗУ та аптекою, що означає єдині прозорі правила входження в систему для всіх – від великих аптечних мереж до окремих аптек.

«Відпуск рецептурних препаратів, електронний рецепт, регулювання цін – ми задамо цивілізований шлях розвитку ринку, і щоб це було вигідно та цікаво всім: виробникам, аптекам, лікарям та пацієнтам. Як результат – «Доступні ліки» стануть ще доступнішими», – сказав Олег Петренко, Голова Національної служби здоров’я.

Замість паперового рецепта діятиме електронний. За цим рецептом пацієнт зможе отримати ліки незалежно від місця проживання у будь-якій аптеці, яка підписала договір з НСЗУ.

Зазначається, що збільшиться кількість аптек у програмі, а пацієнти зможуть отримувати ліки ще швидше і зручніше.

Наразі вже розроблений функціонал укладання договорів між аптеками та НСЗУ, тобто реєстрація аптек. Наступним кроком буде розробка функціоналу для видачі та погашення електронного рецепта.

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