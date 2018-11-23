До 10 років тюрми загрожує старосамбірчанину, який до смерті побив співмешканку

На Львівщині судитимуть 39-річного старосамбірчанина, якого підозрювали в побитті до смерті співмешканки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратурі у Львівській області.

Зазначається, що подія трапилась у червні цього року за місцем проживання потерпілої.

«Як було встановлено, обвинувачений напідпитку відправив свою 40-річну співмешканку придбати алкогольні напої, проте коли жінка повернулась без них, розлючений зловмисник наніс їй численні удари ногами та кулаками по тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла», – йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування до зловмисника застосовано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. На даний час кримінальне провадження перебуває на розгляді Самбірського міськрайонного суду.

Довідково: у разі доведення вини чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.