Держпраці виявило на шахті «Надія» 364 порушення

На шахті «Надія» відбулась планова перевірка з питань охорони праці. Загалом виявлено 364 порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Держпраці у Львівській області.

Перевірка проходила 12-16 листопада. Фахівці управління проаналізували стан дотримання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки та безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Як зазначається, шахта «Надія» є небезпечною по вибухах вугільного пилу та над категорійною по виділенню газу метану, відтак особливо прискіпливо інспектори досліджували питання провітрювання, пилегазового режиму, електровибухобезпеки обладнання. За результатами контролю виявлено 9 випадків експлуатації електрообладнання з порушеннями електровибухозахисту, 2 випадки порушення пиловибухобезпеки гірничих виробок та одне порушення несправності датчика стаціонарної апаратури контролю вмісту метану.

Загалом під час перевірки проведено 23 інспекторських обстеження та виявлено 364 порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці. За допущення порушень до адміністративної відповідальності притягнуто 22 посадові особи ПАТ «Шахта «Надія». Також керівництву підприємства рекомендовано зупинити виконання 14 видів робіт та експлуатацію 17 обладнань, на яких виявили порушення, що несуть загрозу для життя т здоров’я працівників. Також ГУ Держпраці у Львівській області звертатиметься до Львівського окружного адміністративного суду з позовом про заборону виконання небезпечних робіт та експлуатації зазначеного обладнання.

«Разом з тим, не можна не відзначити і позитивні моменти на ПАТ «Шахта «Надія». Зокрема на шахті проведено якісну побілку нульового майданчику клітьового ствола, виробок приствольного двору та виробок головних направлень. Освітлено всі виробки приствольного двору та пункти перевантаження вугілля. Підприємством отримано позитивні експертні висновки на продовження експлуатації стаціонарного обладнання, граничний термін експлуатації якого минув. Вся метанометрична техніка та вибухові прилади пройшли відповідну наладку, держповірку та експертизу. Практично всі шахтарі ПАТ «Шахта «Надія» отримують своєчасно та згідно норм усі необхідні засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття, захисні каски, натільну білизну, протипилові респіратори та фільтри до них, миючі засоби, тощо). А виробничі лазні, шахтна котельня та поверхневий і підземний медпункти найкращі у Львівсько-Волинському вугільному басейні», – зазначив начальника відділу нагляду у вугільній промисловості Володимира Осадця.

До слова, за 10 місяців 2018 року на шахті сталося 11 нещасних випадків на виробництві, що на 3 нещасних випадки менше ніж за аналогічний період 2017 року.