Відтепер жителі Львівщини можуть моментально викликати поліцію за допомогою мобільного додатку

На Львівщині запрацював мобільний додаток My Pol, який допоможе громадянам за потреби миттєвого викликали поліцію. Презентація додатку відбулася сьогодні, 22 листопада, в Головному управління Національної поліції у Львівській області, передає кореспондент Львівського порталу.

My Pol – безкоштовний мобільний додаток для миттєвого виклику поліції, який значно спрощує комунікацію між громадянами та правоохоронцями.

«Сьогодні ми запускаємо найбільшу область України по кількості викликів, і для нас, як для авторів проекту, це дуже важливо. My Pol – це можливість більш сучасно спілкуватися з поліцією. Перша за все – це швидкий виклик поліції. Всі ми знаємо, що коли ви потрапляєте у ситуацію, де вам загрожує небезпека, вам потрібно подзвонити в поліцію, сказати своє ім’я, свою адресу, а це дуже часто є проблемою. Додаток дозволяє вам в потрібний час одним дотиком викликати поліцію. Окрім того у додатку є можливість оцінювати роботу поліції, ввівши номер жетону поліцейського. А ще система буде давати можливість отримувати повідомлення від поліції в екстрених чи оперативних випадках. Відповідно, це не просто додаток, що допомагає швидко викликати поліцію, а це можливість налагодити комунікацію між громадянами та правоохоронцями», – розповів керівник проекту My Pol Дмитро Подворчанський.

Коли людина телефонує на лінію «102», то вона повинна надати диспетчеру певну необхідну інформацію про себе та місце, куди має бути направлений наряд поліції. На це витрачаються дорогоцінні хвилини часу. З появою My Pol ця вся інформацію надходить в поліцію за секунду, адже персональні дані вже збережені в мобільному додатку при реєстрації, а місце розташування підтягується за допомогою GPS.

В додатку є дві кнопки: червона та жовта. Червона кнопка – це екстрений виклик у випадку загрози життю чи здоров’ю. Жовта кнопка – це виклик, коли ви ще можете додати якийсь коментар, описати ситуацію, тобто використовується у випадках, коли не потрібне надшвидке реагування.

«Поліція Львівщини підтримує такі нововведення і робить все для того, щоб громадяни проживали безпечно. Це дуже ефективна річ, бо для розкриття будь-якого злочину дуже важливими є перші хвилини. І для людини, яка потрапила у біду, це вкрай важливо. Окрім того оцінка роботи поліції буде одразу показуватиме наші прорахунки чи недопрацювання, які допоможуть нам розвиватись», – зазначив т.в.о. начальника управління ГУ НП у Львівській області Тарас Сабанюк.

«До сьогодні в нас часто виникали проблеми з допомогою людям з особливими потребами. Коли мова йде про людей з вадами мовлення, з вадами слуху, яким складно було зв’язатись з поліцією і терміново надавати інформацію. Сьогодні ця інформація може бути отримана моментально за допомогою мобільного додатку. Окрім того в нас бувають пікові часи навантаження лінії «102», коли людина не може до нас додзвонитися. В такі моменти особа може скористатись додатком і швидко залишити повідомлення», – додав начальник управління організаційно-аналітичної роботи та оперативного реагування поліції Львівщини Сергій Гривняк.

Зазначимо, що My Pol є соціальним проектом, тому є абсолютно безкоштовним як і для громадян, так і для держави.

Також розробники пообіцяли якнайшвидше розробити англомовну версію додатку, адже сам у Львівській області, де є велика кількість туристів з-за кордону, такий додаток буде вкрай важливим.