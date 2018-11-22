В мережі з’явилось відео з дрона обгорілої клінічної лікарні

Вчора, 21 листопада, у Львівській обласній клінічній лікарні сталася пожежа на даху. Сьогодні в мережі з’явилось відео з дрона, де чітко видно територію згарища, передає кореспондент Львівського порталу.

Відео на своєму каналі в Youtube опублікував відеоблогер Ігор Мартинів.

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Нагадаємо, пожежа сталась на даху Львівської обласної клінічної лікарні. На місці пожежі працювали 81 рятувальник та 17 одиниць спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі та з’ясовує всі обставини.