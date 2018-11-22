ОСТАННІ НОВИНИ

Україні слід більше працювати над боротьбою із трудовою експлуатацією, - Рада Європи

Дарина Смеречанська

|

Рада Європи відзначає прогрес України у боротьбі з незаконним утримуванням та експлуатацією людей, але наголошує на необхідності подальших дій. Про це йдеться в оприлюдненій у четвер доповіді Групи експертів РЄ із заходів стосовно протидії торгівлі людьми (ГРЕТА), повідомляє Укрінформ.

 

«Україна досягла прогресу у боротьбі з торгівлею людьми, але необхідно зробити більше у запобіганні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації та допомоги жертвам», – йдеться у другій доповіді, в якій оцінюється ситуація після 2014 року щодо виконання Україною Конвенції РЄ щодо протидії торгівлі людьми.

Як зазначається, Україна зробила позитивні кроки із розвитку правових та інституційних засад у боротьбі з торгівлею людьми. Зокрема, йдеться про створення спеціальних підрозділів поліції та прокурорів у цій сфері.

Іншим позитивним чинником стало збільшення кількості жертв торгівлі людьми, які отримали одноразову фінансову допомогу.

Натомість ГРЕТА відзначає, що деякі питання продовжують викликати занепокоєння, та закликає українське керівництво посилити зусилля із запобігання торгівлі людьми з метою трудової експлуатації.

«Більше треба зробити із запобігання торгівлі дітьми, особливо дітьми, які перебувають під опікою відповідних закладів, щодо «соціальних сиріт», дітей із ромських громад, а також дітей-мігрантів», – йдеться у доповіді.

Окремо ГРЕТА заявляє про занепокоєння щодо зростання вразливості та торгівлі людьми серед переміщених осіб з Криму та регіонів сходу України, «уражених збройним конфліктом».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»
Олесь ТЯГАЙ
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»

Акція, у якій кожному покупцеві «АТБ» пропонують отримати потрійну винагороду за знайдені прострочені товари, поки що не...

Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу
Олександр КОВАЛЬ
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу

Станом на 2016 рік, понад 90% українських шляхів були визнані такими, що не відповідають нормам. Уряд Гройсмана будівниц...

Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...