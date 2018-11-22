Україні слід більше працювати над боротьбою із трудовою експлуатацією, - Рада Європи

Рада Європи відзначає прогрес України у боротьбі з незаконним утримуванням та експлуатацією людей, але наголошує на необхідності подальших дій. Про це йдеться в оприлюдненій у четвер доповіді Групи експертів РЄ із заходів стосовно протидії торгівлі людьми (ГРЕТА), повідомляє Укрінформ.

«Україна досягла прогресу у боротьбі з торгівлею людьми, але необхідно зробити більше у запобіганні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації та допомоги жертвам», – йдеться у другій доповіді, в якій оцінюється ситуація після 2014 року щодо виконання Україною Конвенції РЄ щодо протидії торгівлі людьми.

Як зазначається, Україна зробила позитивні кроки із розвитку правових та інституційних засад у боротьбі з торгівлею людьми. Зокрема, йдеться про створення спеціальних підрозділів поліції та прокурорів у цій сфері.

Іншим позитивним чинником стало збільшення кількості жертв торгівлі людьми, які отримали одноразову фінансову допомогу.

Натомість ГРЕТА відзначає, що деякі питання продовжують викликати занепокоєння, та закликає українське керівництво посилити зусилля із запобігання торгівлі людьми з метою трудової експлуатації.

«Більше треба зробити із запобігання торгівлі дітьми, особливо дітьми, які перебувають під опікою відповідних закладів, щодо «соціальних сиріт», дітей із ромських громад, а також дітей-мігрантів», – йдеться у доповіді.

Окремо ГРЕТА заявляє про занепокоєння щодо зростання вразливості та торгівлі людьми серед переміщених осіб з Криму та регіонів сходу України, «уражених збройним конфліктом».