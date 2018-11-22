У Львові обрали нових Почесних Амбасадорів на 2018−2020 роки. Урочиста церемонія відзначення Почесних Амбасадорів Львова відбудеться, сьогодні, о 19.00 год. у BankHotel (вул. Листопадового Чину, 8). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Сьогодні дуже важливий день, ще один новий подих, коли такі величезні можливості, які мають наші колеги в різних галузях і на національному рівні, і в глибині науки. Ми дуже довго шукали порівняння наскільки це важливо, бо всі люди мислять в коштах. І є один дуже цікавий приклад, що стільки скільки приносить така галузь як наука, проведення подій, конференцій в Німеччині, яка славиться величезними машинобудівниками, стільки ж для економіки Німеччини це приносить індустрія, яка об’єднує конференції, семінари, конгреси. Тому для Львова — це дуже великий поштовх і для нас велика гордість, що такі важливі, поважні люди для науки України сьогодні мають змогу ввечері отримати такий статус і бути ще більшими Амбасадорами нашого міста», — зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Почесні Амбасадори Львова — особи, які використовуючи свій авторитет і професійні знання, сприяють національній та міжнародній промоції Львова як достойного місця для проведення заходів ділової гостинності (конференцій, форумів, семінарів, виставок, симпозіумів, самітів).

Реалізацією Програми Почесних Амбасадорів Львова займається ЛКП «Львівське конференц-бюро». За 4 роки, впродовж яких діє Програма, було обрано 38 амбасадорів, з них 8 — цього року.

Новообрані Почесні Амбасадори Львова 2018−2020:

Олександр Будяков — керівник напрямку розвитку бізнесу представництва MasterCard Europe в Україні;

Оксана Линів — головний диригент Опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац, ініціатор та художній керівник Lviv MozzArt;

Орест Зуб — блогер, онлайн підприємець;

Тетяна Васильківська — голова правління громадської організації «Всеукраїнське Братство бджолярів України»;

Ірина Сенюта — завідувач кафедри медичного права Львівського медичного університетут ім. Данила Галицького, президент ГО «Фундація медичного права та біоетики України»;

Оксана Потимко — виконавча директорка Львівського обласного осередку ГО «Українська спілка осіб з інвалідністю — УСІ»;

Юрій Рашкевич — заступник міністра освіти та науки України;

Андрій Базилевич — професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

З переліком Почесних Амбасадорів Львова детальніше можна ознайомитися на сайті ambassadors.lviv.ua