Синоптики попереджають: завтра на дорогах Львова буде ожеледиця

Завтра, 23 листопада, у Львові на дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Також повідомляється, що вночі та в першій половині дня туман, видимістю 200 — 500 м, місцями ожеледь. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі 2 — 4° морозу, вдень 0 — 2° тепла.

Усіх водіїв та пішоходів закликають бути обережними. Зокрема, водіям рекомендують обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. Пішоходам — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.