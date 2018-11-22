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Синоптики попереджають: завтра на дорогах Львова буде ожеледиця

Юлія Шпак

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Завтра, 23 листопада, у Львові на дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

Також повідомляється, що вночі та в першій половині дня туман, видимістю 200 — 500 м, місцями ожеледь. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі 2 — 4° морозу, вдень 0 — 2° тепла.

Усіх водіїв та пішоходів закликають бути обережними. Зокрема, водіям рекомендують обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. Пішоходам — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

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