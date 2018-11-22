ОСТАННІ НОВИНИ

Порошенко хоче перейменувати Дніпропетровську області на Дніпровську

Олександр Косик

|

Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)». Документ передбачає перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську. Про це йдеться на сайті Президента, передає Львівський портал.

 

Назва Дніпропетровської області містить згадку про Григорія Петровського (1878 – 1958) – партійного, більшовицького та радянського діяча, керівника революційного руху та голови ЦВК УРСР, одного з організаторів Голодомору 1932-33 років та чільного діяча тоталітарного комуністичного режиму в Україні, а отже, належить до символіки комуністичного тоталітарного режиму, використання якої на всій території України заборонено.

«Декомунізацію слід завершити. На карті України не може бути місця для Петровського. Мало того, що він один із очільників комуністичної диктатури, він ще й співорганізатор та виконавець Голодомору, геноциду українського народу. Процедура зміни назви області передбачає поправки до Конституції. Аналіз показує, що за Дніпровську область проголосує понад три сотні депутатів. Потрібен не піар, а результат – тобто остаточне завершення декомунізації. Дніпропетровська область стане Дніпровською, а місце Петровського – на смітнику історії. Керуючись цією логікою, подав до Верховної Ради законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську», – зазначив Глава держави.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» визначено, що до символіки комуністичного тоталітарного режиму належать, зокрема назви областей, у яких використані імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР). Згідно з цим Законом виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму на всій території України заборонено.

Метою законопроекту є перейменування Дніпропетровської області для унеможливлення дальшого використання у назві області символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»
Олесь ТЯГАЙ
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»

Акція, у якій кожному покупцеві «АТБ» пропонують отримати потрійну винагороду за знайдені прострочені товари, поки що не...

Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу
Олександр КОВАЛЬ
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу

Станом на 2016 рік, понад 90% українських шляхів були визнані такими, що не відповідають нормам. Уряд Гройсмана будівниц...

Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...