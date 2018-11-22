Порошенко хоче перейменувати Дніпропетровську області на Дніпровську

Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)». Документ передбачає перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську. Про це йдеться на сайті Президента, передає Львівський портал.

Назва Дніпропетровської області містить згадку про Григорія Петровського (1878 – 1958) – партійного, більшовицького та радянського діяча, керівника революційного руху та голови ЦВК УРСР, одного з організаторів Голодомору 1932-33 років та чільного діяча тоталітарного комуністичного режиму в Україні, а отже, належить до символіки комуністичного тоталітарного режиму, використання якої на всій території України заборонено.

«Декомунізацію слід завершити. На карті України не може бути місця для Петровського. Мало того, що він один із очільників комуністичної диктатури, він ще й співорганізатор та виконавець Голодомору, геноциду українського народу. Процедура зміни назви області передбачає поправки до Конституції. Аналіз показує, що за Дніпровську область проголосує понад три сотні депутатів. Потрібен не піар, а результат – тобто остаточне завершення декомунізації. Дніпропетровська область стане Дніпровською, а місце Петровського – на смітнику історії. Керуючись цією логікою, подав до Верховної Ради законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську», – зазначив Глава держави.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» визначено, що до символіки комуністичного тоталітарного режиму належать, зокрема назви областей, у яких використані імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР). Згідно з цим Законом виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму на всій території України заборонено.

Метою законопроекту є перейменування Дніпропетровської області для унеможливлення дальшого використання у назві області символіки комуністичного тоталітарного режиму.