На Львівщині здають в оренду три земельні ділянки зі ставками

На території Львівської області підприємцям здають в оренду три земельні ділянки загальною площею понад 10 га, на яких розташовані ставки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА оголосив аукціон із продажу права оренди земельних ділянок разом із водними об’єктами. Мова йде про:

Ставки площею 2,2245 га та 1,7023 га, які розташовані на території Увинської сільської ради (за межами населеного пункту) Радехівського району, на земельній ділянці площею 5,1603 га;

Ставок площею 2,7585 га, який розташований на території Лютовиської сільської ради (за межами населеного пункту) Старосамбірського району, на земельній ділянці площею 2,9178 га;

Ставок площею 2,6355 га, який розташований на території Грімненської сільської ради (за межами населеного пункту) Городоцького району, на земельній ділянці площею 2,8322 га.

Торги відбудуться 26 грудня об 11:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98. Останній день прийому заяв – 19 грудня.