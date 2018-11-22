Модернізація колії дала б можливість їздити потягом зі Львова до Івано-Франківська всього за годину, - нардеп

Укрзалізниця повинна розпочати підготовку техніко економічного обґрунтування із модернізації колії на ділянці Львів – Вадул-Сірет, з першою чергою Львів – Івано-Франківськ, що в подальшому дозволило б запустити переговорний процес із представниками інституцій ЄС про фінансову підтримку в реалізації проекту. Відтак, на переконання народного депутата Ігоря Васюника, це б дозволило значно скоротити тривалість поїздки зі Львова до Івано-Франківська: дорога б зайняла всього годину. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я переконаний, що Єврокомісія буде готова профінансувати дане дослідження за власний кошт, адже маршрут Львів – Івано-Франківськ – Чернівці – Вадул-Сірет увійшов до карт TEN-T як дуже важливий для країн ЄС.

Варто зауважити, що TEN-T – це проект Транс’європейської транспортної мережі, який визначає пріоритетні напрямки будівництва інфраструктурних проектів та основні транспортні вузли Європи. Україна стала частиною стратегічного плану та дорожньої карти Європейського Союзу.

За словами Ігоря Васюника, електрифікація та модернізації лінії Львів – Івано-Франківськ дозволить збільшити пропускну здатність, підвищити вагу поїздів, а також підвищити швидкість руху вантажних та пасажирських поїздів.

«Наприклад, швидкість пасажирських поїздів після модернізації можна збільшити до 160 – 180 км/год, що дозволить скоротити тривалість поїздки зі Львова до Івано-Франківська більше ніж вдвічі до 1 години. При цьому, план та профіль існуючої колії, дозволяють реалізувати вказаний проект за відносно невеликі фінансові витрати», – пояснив нардеп.