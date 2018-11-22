Дерева, лавки і літні майданчики: до кінця року вулиця Руданського стане пішохідною

Вулицю Руданського, що в самому центрі Львова, до кінця року планують відремонтувати і зробити пішохідною. Про це сьогодні, 22 листопада, під час брифінгу розповів голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, передає кореспондент Львівського порталу.

Ремонт вулиці Руданського стартував наприкінці жовтня, зараз всі роботи у розпалі: на місці вже немає важкої техніки, а робітники вже замощують покриття плиткою.

«Кілька разів у нас відбувався тендер, нарешті маємо переможця (ТОВ «Будкомінвестиція», – ред.), заключену з ним угоду, виконавця робіт. Зараз роботи тривають. Тут застосовуються дуже дорогі якісні матеріали, природний камінь, тому вартість робіт для такої невеличкої вулички є досить суттєвою – угода підписана на трохи більше, ніж 3 мільйони гривень. Якщо погода дозволить, то плануємо ще цього року все завершити», – розповів Андрій Зозуля.

Як зазначив директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід, вулицю Руданського замощують гладкою плиткою без швів, встановлять освітлення, а посередині облаштують лавки та висадять дерева і кущі.

«Основне значення цієї вулиці – це прогулянки, це малий бізнес, адже всі перші поверхи будівель є дуже активні, тут розвивається малий і середній бізнес, є кафе. Звичайно, що тут будуть літні майданчики, але ми вболіваємо за те, щоб не було їхнього перенасичення. Все має бути гармонійно, а на цій вулиці могли відпочити й посидіти і ті люди, які не хочуть пити каву», – наголосив Олег Шмід.

Після того, як на вулиці Руданського завершать ремонт, заїхати туди зможе лише спецтехніка, паркомісць як таких більше не буде.

«Взагалі без паркування ми не зможемо обійтися, адже незважаючи на те, що пішохідні вулиці є привабливими з точки зору перших поверхів і місцевого бізнесу, тут ще також живуть люди. Тобто ми повинні між цим знайти якийсь баланс, щоб мешканці могли запаркувати свої машини, але вони не повинні заважати пішоходам і використанню рекреаційних вулиць», – додав Олег Шмід.

Також пішохідними вулицями у Львові хочуть зробити: вул. Ференца Ліста, Банківську, С. Наливайка, І. Тиктора.

Нагадаємо, навесні у Львові з’явилась ще одна пішохідна вулиця – вулиця Леся Курбаса. Втім замість простору для відпочинку і дозвілля ресторани заполонили її своїми літніми майданчиками. Через це неодноразово скаржились львів’яни, які обурювались, що навіть не можуть проїхати із коляскою. Втім майданчики так і не демонтували.