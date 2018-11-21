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В «Укрзалізниці» розповіли, коли відновлять продаж квитків на поїзди після 9 грудня

Юлія Шпак

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Продаж квитків на всі поїзди, що курсують після 9 грудня 2018 року, буде відкрито до 26 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

 

«Наразі до графіка руху вносяться остаточні корегування, пов’язані з проведенням ремонту інфраструктури, запуском швидкісного ескпресу Київ-Пасажирський – Міжнародний аеропорт «Бориспіль», а також враховуються пропозиції щодо оптимізації курсування пасажирського рухомого складу», – йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці нагадують, що з 9 грудня 2018 року вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.

«Також завершується робота щодо призначення додаткових поїздів, і вже з 5 грудня розпочнеться продаж квитків на поїзди, що курсуватимуть у період масових перевезень під час новорічних та різдвяних свят», – додають залізничники.

Квитки з’являться в продажу на порталі бронювання квитків Укрзалізниці booking.uz.gov.ua та в залізничних касах найближчим часом.

 

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