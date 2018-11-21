У Львові на трамвайній зупинці помер чоловік

Сьогодні, 21 листопада, на трамвайній зупинці на вулиці Ген. Чупринки помер чоловік. Інформацію про це Львівському порталу підтвердили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Зазначимо, що виклик надійшов з інформацію про те, що на зупинці до приїзду карети швидкої допомоги помер чоловік. На місці працювали медики та правоохоронці.

Особу чоловіка встановлено – це 62-річний львів’янин. За словами сина померлого, у нього були проблеми із серцем.

Тіло чоловіка відправлено на експертизу для встановлення причин смерті.