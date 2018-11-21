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Цими вихідними у Львові організують перший вікізабіг

Юлія Шпак

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Цими вихідними у Львові організовують вікізабіг: «1917 — 1921: Славетна історія Визвольних змагань». Завдяки цьому заходу всі охочі можуть навчитися редагувати найпопулярнішу енциклопедію та долучитись до її покращення. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Під час заходу спікери навчать учасників практичних та теоретичних навичок потрібних для написання статей до Вікіпедії, познайомлять з структурою тексту й особливостями такого журналістського жанру як «стаття» та освіжать в пам’яті знання про Національно-визвольні змагання 1017−1921 років. Найкращу статтю згодом опублікують. Найактивніші учасники отримають подарунки.

Марафон відбуватиметься 24−25 листопада на базі Lviv IТ School (вул. Академіка Cахарова, 37). Початок о 13.00. Вхід вільний

Довідка

Вікізабіг відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту України у рамках місячника написання статей до української Вікіпедії про події Української революції 1917−1921 років, який стартував 14 листопада. Його метою є створення нових та доповнення вже існуючих статей про події, явища, знакові місця, установи та організації, осіб безпосередньо пов’язаних з Українською революцією.

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