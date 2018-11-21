Правоохоронці оголосили в розшук 31-річного грабіжника

У Львові розшукується Юрій Горбаченко, якого підозрюють у скоєнні грабежу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Франківського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівської області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, розшукують Горбаченка Юрія Андрійовича, 1.05.1987 р.н.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефоном: (032) 238-95-51 або 102.