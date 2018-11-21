ОСТАННІ НОВИНИ

Правоохоронці оголосили в розшук 31-річного грабіжника

Олександр Косик

|

У Львові розшукується Юрій Горбаченко, якого підозрюють у скоєнні грабежу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Працівники Франківського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівської області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, розшукують Горбаченка Юрія Андрійовича, 1.05.1987 р.н.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефоном: (032) 238-95-51 або 102.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»
Олесь ТЯГАЙ
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»

Акція, у якій кожному покупцеві «АТБ» пропонують отримати потрійну винагороду за знайдені прострочені товари, поки що не...

Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу
Олександр КОВАЛЬ
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу

Станом на 2016 рік, понад 90% українських шляхів були визнані такими, що не відповідають нормам. Уряд Гройсмана будівниц...

Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...