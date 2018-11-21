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«Непораховані з 1932»: в неділю на площі Ринок проведуть акцію, де подаватимуть страви часів Голодомору

Юлія Шпак

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У суботу, 24 листопада, о 15.00 год. на площі Ринок (біля центрального входу в Ратушу) пройде акція Вуличний ресторан «Непораховані з 1932». Захід складатиметься з перформансу, приготування супу з шишок та листя — їжі, котру змушені були їсти українці через злочини радянської влади, та хвилини мовчання. Про це Львівському портал у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Ми нагодуємо охочих найгіршим у світі супом, котрий допоміг небагатьом вижити. А також дамо відчути на що схоже, коли біля тебе помирають люди», — розповів керівник львівського осередку Української академії лідерства Любомир Шимків

За даними Інституту національної пам’яті від штучного голоду померло від 4 з половиною до 7 мільйонів осіб.

«Тобто, у пік смертності у червні 1933 року в Україні помирали щодоби — 34 170 осіб. Кожні 5 секунд — 2 людини Радянська влада знищувала документи та докази своїх злочинів, тому точну кількість жертв порахувати неможливо. Мільйони українців так і залишились невідомими, безіменними та Непорахованими», — додають організатори.

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