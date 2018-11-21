Музей «Територія терору» шукає екскурсовода

Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія терору» у Львові запрошує на роботу екскурсовода. Про це повідомила прес-служба установи.

Подати заявки на вакансію можна до 30 листопада.

«Розшукуємо відповідальну людину, яка вміє розповідати історії та професійно і легко говорити про складні теми з відвідувачами музею різного віку і сфер праці», – наголошують у прес-службі музею.

Що робити: комунікація з відвідувачами: проведення екскурсій; розробляє маршрут і текст екскурсії; інформує відвідувачів щодо роботи музею.

Очікування: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст); без вимог до стажу роботи;вітається досвід роботи в музеї; володіння англійською або іншими мовами.

Умови праці: графік роботи обговорюється на співбесіді; заробітна плата – оклад згідно штатного розпису + преміальні.

Усіх бажаючих просять надсилати CV і мотиваційний лист (чому цікаво працювати у музеї і чому цікаво працювати в музеї «Територія Терору» саме вам) на електронну скриньку territoryterror@gmail.com з темою листа «Вакансія Екскурсовод музею».