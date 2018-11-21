Львівська залізниця запаслась на зиму снігоочисною технікою

До роботи в суворих зимових умовах Львівська залізниця підготувала 35 одиниць снігоочисної та снігоприбиральної техніки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ЛЗ.

Для гарантування безпеки та стабільного руху поїздів у складних зимових метеоумовах на Львівській залізниці підготували 12 снігоприбиральних машин СМ-2 та 23 снігоочисні машини СДП і СДПМ. Теплої пори спеціальна техніка пройшла необхідні види ремонту та ретельний технічний огляд і нині перебуває напоготові у місцях дислокації практично в усіх регіонах Львівської магістралі.

Під час підготовки до зими важливу увагу залізничники Львівської магістралі приділили стрілочним переводам, зокрема перевірили та подбали про надійну роботу систем електрообігріву та пневмообдувки понад 1700 переводів.