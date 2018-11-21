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Львів’яни вшанували на Личакові пам'ять новітніх Героїв

Дарина Смеречанська

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Із нагоди відзначення річниці Революції гідності сьогодні, 21 листопада, на Личаківському кладовищі у Львові відбулися заходи зі вшанування пам’яті новітніх українських Героїв, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Представники обласної влади, українські військові, представники духівництва та громадськість поклали квіти до могил загиблих під час Революції Гідності борців за волю України, похованих на полі почесних поховань № 67, а також на могилах полеглих під час Антитерористичної операції військових, похованих на полі почесних поховань № 76.

Окрім того, військові капелани та священики відслужили панахиду за новітніми Героями, а також молились за мир на українській землі.

 

Фото: ЛОДА, ЛОР

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