Акція «євробляхарів»: пікетувальники розблокували дороги на Львівщині

Пікетувальники перестали перекривати дороги у селі Новий Милятин Буського району та в селі Розвадів Миколаївського району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Власне, сьогодні вранці, як і вчора, власники автомобілів на іноземній реєстрації перекрили ці дороги.

20 листопада власники автомобілів на іноземній реєстрації розпочали безстрокову акцію протесту у 46 містах України.

Власники «євроблях» 20 листопада також влаштували акцію протесту під стінами Львівської міськради, а також у Бродах.

Всі власники машин на іноземній реєстрації вимагають скасувати законопроекти №8487 та №8488, які, на їхню думку, були прийняті без урахування вимог громадськості. Зокрема, вони домагаються скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу.