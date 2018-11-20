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Завтра чотири храми Львова відзначають престольний празник. Розклад богослужінь

Олена Карп'юк

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У середу, 21 листопада, християни східного обряду відзначають празник Собору святого Архистратига Михаїла. Престольний празник у день святкують чотири львівських храми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

 

УГКЦ:

  • Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22). Святкове Богослужіння розпочнеться об 11.00 год. Очолюватиме Архиєрейську Літургію владика Теодор, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ.
  • Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Героїв Небесної Сотні, 32). Святкове Богослужіння розпочнеться о 10.00 год.
  • Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Зелена, 385). Святкове Богослужіння розпочнеться об 11.00 год.

УАПЦ:

  • Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Каховська, 32). Святкове Богослужіння розпочнеться об 11.00 год.

Зазначимо, що церква ставить Архистратига Михаїла першим серед ангелів, оскільки він очолив боротьбу добрих ангелів проти ангелів, які відкинули Бога, і переміг. Празник на честь св. Архангела Михаїла встановили у IV ст. Цього дня Церква вшановує собор усіх безтілесних Сил разом зі св. Архангелом Михаїлом.

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