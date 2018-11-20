Запали свічку пам’яті. У суботу жителі Львівщини вшановуватимуть жертв одразу трьох голодів

24 листопада Україна вшановуватиме жертв, які загинули в штучних голодах у 21-22, 32-33 та 46-47 роках. В ті часи голодною смертю загинуло близько 10 мільйонів українців. Львівщина також долучиться до всеукраїнських заходів та проведе свої.

Про це сьогодні, 20 листопада, під час брифінгу розповів директор департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Андрій Ковальський, передає кореспондент Львівського порталу.

«Поминальні заходи розпочнуться з самого ранку у всіх храмах Львова і області. Просимо громадськість долучитись до цих панахид.

Близько 15.15 біля пам’ятника Тарасу Шевченку почнуться жалобні заходи.

О 16.00 – загальнонаціональна хвилина мовчання.

О 16.01 в центрі Львові буде церковний передзвін.

До 16.30 запалюватимемо лампадки в рамках багаторічної акції «Запали свічку пам’яті». Закликаємо кожного поставити свічку на вікні домівки, щоб таким чином консолідувати українців в пам’ять про Голодомор і ті страшні жертви, які ми понесли 85 років тому.

16.50-17.20 – ми покладемо квіти до пам’ятника жертв Голодомору і політичних репресій», – розповів Андрій Ковальський.

Також він додав, що у всіх школа Львівської області проведуть тематичні уроки пам’яті, щоб школярі не забувати про ці страшні роки історії України.