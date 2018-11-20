За недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці з початку року оштрафовано 62 роботодавців

Із початку року за недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці на Львівщині оштрафовано 62 суб’єкти господарювання на загальну суму понад 13 млн. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Держпраці у Львівській області.

Як наголошують в управлінні, мінімальними державними гарантіями в оплаті праці є не лише мінімальна зарплатня, але й норми і гарантії в оплаті праці, які передбачені частиною першою статті 12 Закону України «Про оплату праці». А саме:

-норми оплати праці за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника; працівників молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи тощо.

-гарантії в оплаті праці для працівників – оплата щорічних відпусток; за час виконання державних обов’язків; для тих, які направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом здоров’я на легшу нижче оплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу; при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; для донорів, тощо.

-гарантії та компенсації працівникам в разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень, роботи у польових умовах тощо.

Водночас Держпраці звертає увагу суб’єктам господарювання на необхідності нарахування та виплати індексації заробітної плати, яка також є мінімальною гарантією в оплаті праці та підлягає обов’язковому проведенню у встановленому законодавством порядку.

Додамо, що за недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці передбачено застосування щодо суб’єкта господарювання штрафної санкції у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника щодо якого вчинено порушення. При цьому заходи щодо притягнення до відповідальності за таке порушення вживаються незалежно від факту його усунення в ході інспекційного відвідування та не звільняють роботодавців від обов’язку усунення такого порушення.