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У Львові після ДТП водій ручкою виправляв термін дії страхівки

Олена Карп'юк

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Вчора, 19 листопада, автомобіль ВАЗ, виїжджаючи у Львові з прилеглої території, не надав переваги в русі позашляховику Jeep, внаслідок чого трапилася ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

На виклик прибули інспектори і під час перевірки документів виявили виправлення на страховому полісі винуватця ДТП – чоловік ручкою змінив дату на пластиковій картці.

«За словами водія, він думав, що «проканає». Після зіткнення він побачив, що страхівка недійсна, тому взявся за ручку. Чоловіка доставили у Шевченківський відділ поліції. Там у присутності понятих слідча вилучила поліс та опитала свідків», – йдеться у повідомленні.

Цей вчинок горе-водія підпадає під ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти (850 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Також на чоловіка склали протокол за скоєну ДТП та винесли постанову за відсутність усіх необхідних документів для керування транспортним засобом.

Фото: патрульна поліція

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