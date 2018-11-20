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Цієї суботи у Львові відбудеться масштабний турнір з бодібілдингу «Містер Перфект»

Юлія Шпак

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Цієї суботи, 24 листопада, у Львові в нічному клубі «Малевич», що пр. Чорновола, 2, відбудеться турнір з бодібілдингу «Містер Перфект». Цей турнір – перший в Україні, який поєднує в собі змагання з бодібілдингу, шоу-програму, виступ топ-атлетів національного та світового рівня. Про це Львівському порталу повідомили організатор заходу.

 

Зазначається, що кращі спортсмени України, а за попередніми заявками їх налічуватиметься понад 200 учасників, будуть готуватися до виступу на головній сцені осіннього сезону.

«Учасники змагань будуть розділені на такі категорії: бодібілдинг, менсфізік, бікіні та фітнес-бікіні. Окремо змагатимуться як чоловіки, так і жінки. Запрошені акредитовані судді  будуть оцінювати один з кращих турнірів України, який одночасно матиме статус відбіркових змагань на чемпіонат Європи та світу», – йдеться у повідомленні організаторів.

Серед запрошених гостей будуть одні з кращих атлетів України, а саме: Роман Ющенко, Ярослав Верба, Сергій Бабчук, Влад Сухоручко та президент Львівської федерації УБПФ, чемпіон України і один з найвідоміших культуристів Львова Юрій Федишин.

Організатори також повідомляють, що кульмінацією турніру мають стати гостьові виступи найкращих спортсменів світового рівня, котрі є найбільш медійні та відомі серед шанувальників спорту. Атлети проведуть позування на головній сцені змагань та фотосесію на спортивній виставці.

«На турнірі буде представлена щорічна виставка в галузі фітнесу, велнесу і здорового способу життя. На ній плануємо зібрати спеціалістів у галузі фітнесу, власників тренажерних залів і центрів відпочинку, власників готелів, медичних клінік, спортивних лікарів, майстрів масажу і просто прихильників здорового способу життя не тільки з України, але і зі всього світу», – додають організатори.

Зазначимо, що турнір проходитиме під егідою Української Федерації бодібілдингу, фітнесу та атлетизму.

Фото: організатори

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