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На Золочівщині відкрили унікальний музей стародруків

Дарина Смеречанська

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У Краєзнавчій бібліотеці Анатолія Недільського, що у с. Скнилів Золочівського району, відбулось відкриття Музею стародруків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

 

Анатолій Недільський збирав свою колекцію 20 років і от тепер вирішив показати її людям. Серед експонатів – книги 16-18 століття. Деякі з них у єдиному екземплярі. Реліквії Анатолій Недільський купував у клубі колекціонерів, деякі зі стародруків йому приносили небайдужі люди. Доброчинець зізнається, такі книги мають не лише власну історію, а й добру енергетику, а отже їх потрібно демонструвати людям.

«Будь-хто із молоді, школярів, хто має інтерес до історичної спадщини відтепер мають можливість відвідати експозицію, поглибити свої знання з історії. Однією з основних концепційних засад цієї виставки стародруків є вільний доступ до експонатів, до артефактів. Їх можна брати в руки, перегортати, читати, навіть робити селфі. Моє завдання – зацікавити молодь, щоб якомога більше людей відвідало цей музей», – каже Анатолій Недільський.

Книги, представлені в експозиції, написані польською, французькою, латинською чи старослов’янською мовами, вони оповиті багатовіковою історією. Приміщення музею не схоже на класичне сховище у бібліотеці, тут можна доторкнутися до історії.

«Унікальність полягає в тому, що це перша в Україні приватна збірка стародруків, бібліотека, яка відчинена для загалу, є безкоштовною і будь-хто з школярів, з дорослих людей, які мають до того інтерес, можуть прийти, взяти книгу, подивитися, запитатися про що в ній йдеться в самого пана Анатолія», – розповів колекціонер Василь Галамай.

Довідка

Краєзнавча бібліотека доступна для широкої аудиторії, створена приватним підприємцем, журналістом, політиком, директором львівської книгарні “Рідкісна книга” Анатолієм Недільським.
Загальний бібліотечний фонд на сьогодні становить понад 20 тисяч книг, газет, журналів.

Відділи бібліотеки: краєзнавство та історія України, мистецтвознавство, фольклор та етнографія, навчання та виховання, політологія, природничі науки, економіка та господарство, Західна Україна, Центральна та Східна Україна, українська діаспора, періодика, проза і поезія до 1945 року, релігійна музика XVII – XX століть, зарубіжна україніка.

 

 

 

 

 

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