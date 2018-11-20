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На Львівщині збільшилась кількість хворих на грип та ГРВІ

Юлія Шпак

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За минулий тиждень з 12 по 18 листопада у Львівській області захворіло на грип та  гострі респіраторні  інфекції 8 864 особи, що на 460 більше, як за попередній тиждень. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

 

Повідомляється, що інтенсивний показник захворюваності становить 349,3 при епідемічному порозі 585,2. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 57,8% (захворіло дітей до 17років- 5 129 осіб).

«У м. Львові за цей же період захворіло відповідно 2321 (45 тиждень) та 2354 (45 тиждень) осіб, інтенсивний показник на останньому тижні був 298,9 при епідпорозі 637,42. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 49,4%.  Протягом 46 тижня було госпіталізовано з діагнозом   ГРВІ в інфекційні стаціонари області 133 осіб, у тому числі 78 дітей віком до 17 років», – йдеться у повідомленні.

У цьому сезоні в Україні  доступні дві вакцини від грипу: чотиривалентна Vaxigrip Tetra французького виробника Sanofi Pasteur і тривалентна GC Flu південнокорейської компанії Green Cross Corporation. Станом на 16.11.2018р. у Львівській області отримали щеплення проти грипу 3686 особи, в т.ч. з групи  ризику 3475 осіб.

У центрі нагадують, що одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

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