Львівські патрульні затримали 20-річного юнака, який на автовокзалі стріляв зі стартового пістолета

Вчора у Львові на автовокзалі патрульні затримали п’яного хлопця, який стріляв зі стартового пістолета. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Так, на оперативну лінію прийшло 102 повідомлення на про стрільбу на автостанції, що на вулиці Богдана Хмельницького. Заявник розповів, що особа із пістолетом в руці стріляє в повітря.

«Коли патрульні прибули на місце, то побачили чоловіка, який тримає в правій руці предмет схожий на зброю. Помітивши поліцейських, 20-річний мешканець Львівщини змінив різко напрямок руху і намагався піти з місця. Його затримали і при поверхневій перевірці виявили попередньо стартовий пістолет», – йдеться у повідомленні патрульних.

Чоловіка доставили у Личаківський відділ поліції. Він перебував з ознаками алкогольного сп’яніння. Раніше хлопець не судимий.

Фото: Патрульна поліція у Львівській області