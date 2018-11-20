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Львівські патрульні затримали 20-річного юнака, який на автовокзалі стріляв зі стартового пістолета

Юлія Шпак

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Вчора у Львові на автовокзалі патрульні затримали п’яного хлопця, який стріляв зі стартового пістолета. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Так, на оперативну лінію прийшло 102 повідомлення на  про стрільбу на автостанції, що на вулиці Богдана Хмельницького. Заявник розповів, що особа із пістолетом в руці стріляє в повітря.

«Коли патрульні прибули на місце, то побачили чоловіка, який тримає в правій руці предмет схожий на зброю. Помітивши поліцейських, 20-річний мешканець Львівщини змінив різко напрямок руху і намагався піти з місця. Його затримали і при поверхневій перевірці виявили попередньо стартовий пістолет», – йдеться у повідомленні патрульних.

Чоловіка доставили у Личаківський відділ поліції. Він перебував з ознаками алкогольного сп’яніння. Раніше хлопець не судимий.

Фото: Патрульна поліція у Львівській області

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