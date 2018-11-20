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Львів’ян запрошують до участі в конкурсі на краще різдвяне оформлення вітрин, вікон та балконів

Олександр Косик

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З метою створення святкового настрою мешканців та гостей Львова, з 20 листопада мерія розпочинає конкурс на найкраще різдвяно-новорічне оформлення вітрин, вікон та балконів центральної частини міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

«Цей конкурс організований спільно із управлінням культури та Галицькою районною адміністрацією. Ми заохочуємо усіх власників бізнесів, ресторанів, кафе, власників вітрин прикрасити свої вікна на різдвяний час у стилі бароко. Адже, «Львів — Різдво бароко» — такою буде тематика усіх різдвяних дій цілого різдвяного дійства на увесь святковий період цього року.

Конкурс розпочинається із 20 листопада і триватиме до 20 грудня, хоча ми просимо усіх продовжити задекоровані вітрини хоча б до 20 січня, щоб мешканці та гості міста могли насолоджуватися їх виглядом і атмосферою якомога довше.

Оцінювати вітрини буде конкурсна комісія, яка буде давати згідно з кожним критерієм по одному балу. Один з критеріїв буде відповідність бароковій тематиці: буде давати конкурсантам цілих два бали. Інші критерії: загальний естетичний вигляд, як самої вітрини так і самого фасаду будинку, композиційне рішення, використання інноваційних ілюмінацій, конструкцій. Чим креативнішою буде вітрина, чим більше вона буде відповідати бароковій тематиці, тим краще», — заступниця начальника департаменту розвитку ЛМР Ірина Вікирчак.

До участі у конкурсі запрошують підприємців, мешканців, власників магазинів, ресторанів та готелів.

«Цьогоріч пропонується звернути увагу на барокові елементи у святковому оформленні, що сприятиме створенню незабутньої різдвяної атмосфери і підкреслить кращі львівські традиції у оформленні вітрин, вікон та балконів центральної частини міста», — розповідають в управлінні культури ЛМР.

За результатами конкурсу буде обрано трьох переможців. При здійсненні конкурсного відбору враховуватимуться зовнішній технічний та естетичний стан об’єкту, що подається на участь у конкурсі, відповідність художньо-естетичного вирішення тематиці «Львів. Різдво. Бароко». Також оцінюватимуться використання підсвічування, ілюмінації, механічних конструкцій та загальне композиційне вирішення.

Для участі у конкурсі необхідно подати звернення встановленого взірця до Центру надання адміністративних послуг або через форму електронного звернення на офіційному веб-порталі Львівської міської ради на ім’я голови Галицької районної адміністрації з фотографіями об’єкта, який бере участь у конкурсі. Фотографії мають бути зроблені у добрій якості з різних ракурсів та з високою роздільною здатністю.

Конкурс триватиме до 20 грудня 2018 року.

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