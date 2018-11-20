До річниці Революції Гідності в Органному залі проведуть концерт класичної музики

Завтра, 21 листопада, у Львівському органному залі, що на вул. С. Бандери, 8, відбудеться концерт камерної класичної музики. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Концерт від Надії Величко в Органному залі організовують до 5-ої річниці Революції Гідності. У програмі – найкращі твори з безсмертної класики.

«Згадаємо героїчні та сумні сторінки нашої недавньої історії під величні звуки органа», – зазначають організатори.

Початок концерту – о 19:00 год. Вхід вільний.