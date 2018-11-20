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Для учнів та вчителів розробили онлайн-курс, який допоможе безпечно та комфортно працювати в Інтернеті

Юлія Шпак

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Учні та вчителі можуть пройти безкоштовний онлайн-курс «З мережевого етикету та безпеки», що допоможе навчитись безпечно та комфортно працювати в Інтернеті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

 

Програму було розроблено компанією Google у співпраці з Міністерством освіти і науки України.

«Сучасні діти стикаються з низкою викликів, яких не було в нашому дитинстві. Школа мусить адекватно на ці виклики реагувати. Розвиток цифрової компетентності в дітей, вміння грамотно використовувати сучасні технології – важлива частина того, чому мусить вчити школа в 21 столітті. І ми вдячні нашим партнерам, що вони готові співпрацювати з нами та розробляють матеріали для учнів та вчителів», – зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Пройти курс та переглянути матеріали до нього можна за посиланням: https://digitaledu.org.ua/

Курс містить текстові матеріали, відеоролики та завдання, які допомагають інтегрувати вивчення мережевого етикету та правил безпеки в навчальну програму. Він складається з п’яти аудіовізуальних модулів із короткими тестами наприкінці кожного модуля:

  • Навчання правил безпеки й конфіденційності в Інтернеті.
  • Безпека користування мобільними пристроями.
  • Правила безпечного пошуку інформації.
  • Самозахист від фішингу та шахрайства.
  • Турбота про свою репутацію в мережі.

Після завершення навчання користувач отримує можливість завантажити пакет навчальних ресурсів із мережевого етикету й безпеки, який допоможе зацікавити учнів і наочно пояснити матеріал. Крім того, після успішного складання всіх п’яти тестів, учасник отримує так званий значок просвітянина з питань мережевого етикету й безпеки.

 

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