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68 тис. українців отримують декілька субсидій за різними адресами, - Мінфін

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Перевірки отримувачів житлово-комунальних субсидій протягом січня – вересня 2018 року показали, що понад 68 тис. осіб отримують декілька субсидій за різними адресами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мінфіну.

 

Так, з 2016 року відомство проводить верифікацію соціальних виплат, щоб забезпечити їх адресність і ефективне використання бюджетних коштів. Як наголошують у Мінфіні, верифікація дозволяє державі виявити шахраїв у сфері соцвиплат та вивільнити додаткові кошти для тих, хто справді потребує допомоги.

«Інший випадок – громадянин купив автомобіль Mercedes-Benz вартістю понад 1,3 млн гривень і оформив субсидію у розмірі 2000 гривень. Таких випадків багато, і це несправедливо. Зупинка процесу верифікації призведе до росту зловживань коштами платників податків», – сказав Юрій Гелетій, заступник Міністра фінансів.

Так, з початку року Мінфін скерував близько 7,5 млн рекомендацій щодо перевірки достовірності інформації, поданої отримувачами субсидій. Завдяки цьому вдалося запобігти неефективному використанню 5,9 млрд гривень, а 46,5 млн гривень – повернути в бюджет.

Як наголошують у прес-службі відомства, проводячи верифікацію, Мінфін жодним чином не втручається в особисте чи сімейне життя громадян.

 

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