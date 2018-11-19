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Водіїв та пішоходів закликають бути обережними на дорозі через ожеледицю і туман

Дарина Смеречанська

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Завтра на дорогах Львова очікується ожеледиця, вночі та вранці подекуди туман видимістю 200 — 500 м. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Так, 20 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці слабкі туман та ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, вночі 5 — 10 м/с, вдень 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі 2 — 4° морозу, вдень 0 — 2° тепла.

21 листопада — буде хмарно. Часом мокрий сніг та сніг. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі 0 — 5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Зокрема, водіям рекомендують обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. Пішоходам — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

 

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