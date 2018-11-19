Відомий пластичний хірург з Німеччини прооперує 20 дітей зі складними набутими і вродженими вадами

До Львова вкотре із благочинною місією завітав відомий пластичний хірург з Німеччини — професор Клаус Екснер. Він на базі опікового центру 8-ї міської клінічної лікарні з 18 до 21 листопада проконсультує близько 50 дітей, та спільно з львівськими хірургами прооперує близько 20 дітей зі складними набутими і вродженими вадами зі всієї України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як розповів завідувач опікового центру 8-ї міської клінічної лікарні Василь Савчин, мета візиту — допомогти дітям і дорослим позбутися важких вроджених і набутих вад.

«Вчора Клаус Екснер консультував пацієнтів, а наступні три дні — 19, 20 та 21 листопада, ми спільно будемо оперувати. Загалом німецький лікар планує проконсультувати близько 50 дітей, та спільно з українськими лікарями здійснити близько 20 пластичних й реконструктивних операцій», — зазначив Василь Савчин.

Це уже десятий візит до Львова доктора медицини, хірурга з Німеччини Клауса Екснера за останні 6 років. Загалом за всі роки співпраці прооперовано 182 і проконсультовано понад 420 пацієнтів.

«Пластичний хірург з Франкфурта-на-Майні Клаус Екснер вже шість років поспіль приїздить до Львова, і це уже десятий візит німецького професора. Співпраця з відомим фахівцем триває з 2012 року, коли Клаус Екснер приїхав до Львова під час футбольного чемпіонату «Євро-2012», щоби оперувати дітей у межах доброчинної ініціативи німецьких уболівальників «BigShoe».

За період співпраці Клаус Екснер обстежив понад 420 пацієнтів з вродженими вадами, післяопіковими рубцевими деформаціями, раневими дефектами, та разом з українськими лікарями прооперував 182 хворих з усіх областей України. Найбільшу увагу приділено дітям з вродженими птозами повік. Професор Клаус Екснер планує прочитати лекції з актуальних питань пластичної та реконструктивної хірургії”, — розповів Володимир Зуб, керівник управління охорони здоров’я Львівської міської ради.