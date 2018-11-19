У Винниках на трасі Київ – Чоп відкрили нову транспортну розв’язку

На транспортній розв’язці у Винниках облаштували з’їзд із траси Київ – Чоп на трасу Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Новий з’їзд відкрили для транспорту сьогодні, 19 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Ми знаходимось на 540 км міжнародної дороги Київ – Чоп. Це місце з’їзду на дорогу Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Це є найбільш проблемне місце концентрації ДТП на цій розв’язці. Сьогодні ми тут відкриваємо додатковий з’їзд. Його pагальна протяжність – 300 м. Він зроблений за сучасними стандартами, освітлений, забар’єрений, організована безпека руху. Зараз вже є безперешкодний з’їзд. Це є додаткові смуги розгону і гальмування, які не перешкоджають внутрішньому руху», – розповів керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Руслан Кандибор.

Нову транспорту розв’язку облаштувала компанія «Онур» за три місяці. Вартість робіт – 28 мільйонів гривень. Ці кошти виділили із держбюджету.

«Складність виконання робіт була в тому, що дорога Київ – Чоп піднята і потрібно було влаштовувати земляний насип, починаючи від 1 метра закінчуючи 5. Пізніше влаштовувались всі шари дорожнього «одягу»: пісок, щебінь, а також шари нижнього покриття асфальтобетону і верхнього шару. Також були здійснені роботи з переоблаштування та влаштування футлярів комунікацій. Оскільки на даній ділянці дорога йде під мостом, також влаштовувалось бар’єрне огородження, щоб мінімізувати можливість ДТП» –розповів інженер-будівельник фірми «Онур» Роман Івасівка.

Фото: Львівська ОДА