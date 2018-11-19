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У центрі Львова до Дня Гідності та Свободи відтворять події Майдану

Соломія Головіна

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У День Гідності та Свободи, 21 листопада, у Львові відтворять події Майдану 2013-2014 років. Про це сьогодні, 19 листопада, під час апаратної наради у Львівській ОДА директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Мирослава Туркало, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Вшанування цього дня розпочнеться із Личаківського кладовища, де поховані полеглі майданівці.

«Так, 21 листопада о 16.00 ми вшановуватимемо всіх, хто дотичний до цієї події, на полі №67 Личаківського кладовища. Запрошуємо до покладання квітів, запалення лампадок та спільної молитви», – зазначила Мирослава Туркало.

За її словами, у центральній частині міста 21 листопада пам’ятні заходи триватимуть із 15 до 19 год.

«Вже о 17.00 у центральній частині міста плануємо створити маленьку реконструкцію Майдану, щоби згадати, з чого він починався, чому це відбулося і для чого нині маємо відзначати День Гідності і Свободи», – пояснила Мирослава Туркало.

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