ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові проведуть практичний семінар для креативних підприємців

Юлія Шпак

|

У Львові 22 листопада відбудеться практичний семінар «Бізнес-модель креативних підприємств та вибір цільової групи». До участі  заході запрошують креативних підприємців, майстрів, менеджерів творчого бізнесу, усіх тих, хто створює, реалізує та просуває дизайнерські вироби в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Під час семінару «Бізнес-модель креативних підприємств та вибір цільової аудиторії» можна буде:

— дізнатись як обрати ефективну бізнес-модель для вашого підприємства;

— як визначити цільову аудиторію: ресурси, методи, шляхи;

— які знання необхідні для здійснення ефективної експортної діяльності;

— познайомитись із головним тренером та ментором програм Export Revolution Ukraine та Creative Export Ukraine Ану-Малл Наарітс, керівницею Інституту маркетингу Естонії, володаркою Best Marketing Award за запуск маркетингової стратегії для Seaplane Harbour;

— налагодити зв’язки з іншими учасниками програм для потенційної співпраці.

Спікери події: Ану-Малл Наарітс, провідний тренер та ментор програм Export Revolution Ukraine та Creative Export Ukraine; Анастасія Крилова, менеджер проектів Export Revolution Ukraine та Сreative Export Ukraine, Офіс із просування експорту.

Участь у заході — безкоштовна.

Мова заходу: англійська з послідовним перекладом на українську.

Реєстрація: https://goo.gl/forms/ukcFQUa5d0U8jifL2

Місце проведення: Атлас де Люкс, проспект Шевченка, 27, Львів

Контактна особа: Анастасія Крилова, +380 637 400 335, akrylova@epo.org.ua

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу
Олександр КОВАЛЬ
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу

Станом на 2016 рік, понад 90% українських шляхів були визнані такими, що не відповідають нормам. Уряд Гройсмана будівниц...

Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

Доросла аритмія дитячого серця
Вероніка РОЙ
Доросла аритмія дитячого серця

Інформаційні хвилі щодо реорганізації чи ліквідації медичних закладів у Львівські області не вщухають уже впродовж трива...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...