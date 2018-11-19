У Львові проведуть практичний семінар для креативних підприємців

У Львові 22 листопада відбудеться практичний семінар «Бізнес-модель креативних підприємств та вибір цільової групи». До участі заході запрошують креативних підприємців, майстрів, менеджерів творчого бізнесу, усіх тих, хто створює, реалізує та просуває дизайнерські вироби в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Під час семінару «Бізнес-модель креативних підприємств та вибір цільової аудиторії» можна буде:

— дізнатись як обрати ефективну бізнес-модель для вашого підприємства;

— як визначити цільову аудиторію: ресурси, методи, шляхи;

— які знання необхідні для здійснення ефективної експортної діяльності;

— познайомитись із головним тренером та ментором програм Export Revolution Ukraine та Creative Export Ukraine Ану-Малл Наарітс, керівницею Інституту маркетингу Естонії, володаркою Best Marketing Award за запуск маркетингової стратегії для Seaplane Harbour;

— налагодити зв’язки з іншими учасниками програм для потенційної співпраці.

Спікери події: Ану-Малл Наарітс, провідний тренер та ментор програм Export Revolution Ukraine та Creative Export Ukraine; Анастасія Крилова, менеджер проектів Export Revolution Ukraine та Сreative Export Ukraine, Офіс із просування експорту.

Участь у заході — безкоштовна.

Мова заходу: англійська з послідовним перекладом на українську.

Реєстрація: https://goo.gl/forms/ukcFQUa5d0U8jifL2

Місце проведення: Атлас де Люкс, проспект Шевченка, 27, Львів

Контактна особа: Анастасія Крилова, +380 637 400 335, akrylova@epo.org.ua