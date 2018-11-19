У Львові преміями нагородили вчених Національної академії наук

Сьогодні, 19 листопада, у Львівському національному академічному театрі опери і балету ім. Соломії Крушельницької відбулося урочисте відзначення 100-ої річниці Національної академії наук України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

За вагомі досягнення у науковій роботі та з нагоди 100-річчя Національної академії наук України наукову громадськість Західного регіону відзначили преміями у розмірі 10 тисяч гривень:

Климкович Богдан Ярославович — головний інженер Карпатського відділення Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України

Кориневський Микола Антонович — доктор фізико-математичних наук, професора, провідного наукового співробітника Інституту фізики конденсованих систем НАН України

Нахлік Оксану Мирославівну — кандидат філологічних наук, старшого наукового співробітника ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»

Токовий Юрій Владиславович — доктор фізико-математичних наук, заступника директора Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача

Шпаківська Ірина Миронівна — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу екосистемології Інституту екології Карпат НАН України

Також ювілейні нагороди до 100-ліття ЗУНР отримали: Ігор Юхновський — доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України; Зіновій Назрук — голова Західного наукового центру Національної академії наук України, академік НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук (Радіофізика); В’ячеслав Богданов — доктор фізико-математичних наук (Механіка деформівного твердого тіла), академік НАН України (механіка).

Зазначимо, «Західний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України» — основна організаційна і координаційна ланка регіональної системи науково-технічної та інноваційної діяльності в західних областях України, орієнтована на вирішення актуальних соціально-економічних та культурних проблем розвитку регіону. Розташована у Львові на вул. Матейка, 4.

Західний науковий центр НАН України і МОН України об’єднує науковців семи областей: Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької.

У західному регіоні функціонують 23 установи Національної академії наук України, 33 вищі навчальні заклади, 137 галузевих науково-дослідних та дослідно-конструкторських установ. Загалом у них працює понад 18 тисяч співробітників, в тому числі 8 академіків та 19 член-кореспондентів Національної академії наук України, понад 1600 докторів наук, більше 7000 кандидатів наук.