На Яворівському полігоні більше 1500 солдат склали військову присягу

У 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулись урочистості з нагоди прийняття військовослужбовцями строкової служби призову «Осінь – 2018» присяги на вірність українському народові. Про це Львівському порталу повідомили в Академії сухопутних військ.

Понад 1500 строковиків осіннього призову присягнули на вірність українському народу. Перед цим протягом місяця вони проходили інтенсивний курс первинної військової підготовки. Під професійним керівництвом досвідчених командирів та інструкторів солдати опанували вогневу, тактичну та інженерну підготовки, а також засвоїли базові навички з тактичної медицини.

Як зазначив т.в.о. начальника 184-го Навчального центру полковник Руслан Гораш зазначив, що в строю пліч-о-пліч стояли юнаки з усієї України: кожен 5-й – мешканець Донеччини, кожен 9-й – львів’янин, кожен 10-й – з Дніпра та Луганщини. Офіцер запевнив, що під час служби юнаків навчатимуть лише висококваліфіковані офіцери та інструктори, використовуючи при цьому потужну та сучасну навчально-матеріальну базу.

До військового містечка «Базове» 184-го Навчального центру приїхали рідні та близькі військових, аби привітати їх із цією урочистою подією. Також на урочистостях були присутні військові капелани, представники силових структур та органів місцевої влади.

Після привітань гостей свята, освячення молодого поповнення військовослужбовці Центру пройшли урочистим маршем, а завершилися урочистості дефіле військового оркестру.

До слова, це перший цьогорічний ритуал складання Військової присяги строковиками осіннього призову. Згодом усе молоде поповнення, яке потрапить до 184-го Навчального центру, присягне на вірність українському народові. А після закінчення тримісячної фахової підготовки, їх скеруюють до військових частин Збройних Сил України.

Фото: Академія сухопутних військ