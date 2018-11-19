На Сокальщині «Фіат» влетів у «Фольксваген»

Вчора, 18 листопада, близько о 13:05 год., на автодорозі неподалік селища Жвирка Сокальського району зіткнулись два автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль «Фіат Скудо», яким керував 28-річний мешканець одного зі сіл Сокальського району, зіткнувся з «Фольксвагеном Кадді», за кермом якого перебувала 43-річна мешканка того ж району. Внаслідок зіткнення водійка отримала тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.